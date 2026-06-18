Как на украинском обращаться к девушке, которую зовут "Света", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".
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Не говорите "Света" – как правильно на украинском?
Имена – это не просто слова. Они несут в себе историю, традиции и даже отражают особенности языка. Но при заимствовании в другой язык они подстраиваются под его звучание и образуют свои сокращённые формы. Именно поэтому стоит знать исконно украинские варианты имен. Сегодня рассмотрим красивое женское имя – Светлана, которое часто в сокращённом варианте калькируют именно по-русски: "Света". Однако эта форма пришла к нам через русский язык.
Имя "Світлана" образовано от слова "світ", которое в древней славянской традиции означало не только окружающий мир, но и свет, ясность, чистоту. Поэтому имя Светлана обычно толкуют как "светлая", "сияющая", "та, что несет свет".В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Впрочем, по другим версиям имя происходит от греческого имени Фотина, которое также означает "светлая". Или можно встретить объяснение, что его придумали в XIX веке. Оно – выдумка писателей и впервые встречается в романе "Светлана и Мстислав" Александра Востокова в 1802 году. А популярным стало после публикации баллады "Светлана" Василия Жуковского в 1813 году.
И даже что это женская версия изначально мужского имени – Светлан. Слышали такое?
И, конечно, украинцы образовали ряд уменьшительно-ласкательных вариантов имени:
Світлана
Світланка
Світа
Світочка
Світуся
Світуня
Світонька
Світка.
И даже – Лана, Ланонька, Ланочка, Лануся.
В нашем языке встречается корень "світ-", который мы видим в словах "світло", "світлий", "світанок", "світити", "світоч", "свічадо".
Зато форма "Света" не соответствует украинской фонетической традиции, ведь звукосочетание "све" является неестественным для украинского языка. Как и в именах, которые произносятся через "е": Лена, Сережа, Петя, Сева.
Поэтому, если вы хотите обратиться к обладательнице этого красивого имени на украинском языке, лучше выберите один из предложенных вариантов.
Имя "Светлана" на языке жестов: смотрите видео
Язык начинается с уважения к собственным словам и собственным именам. Поэтому пусть "Світлани" остаются "Світами" и "Світланками" – ведь именно в этих формах сохраняется свет, заложенный в самом имени. Сегодня его крайне редко можно встретить, а потому стоит позаботиться о его красивом звучании.