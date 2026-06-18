Як українською звертатися до дівчини, яку називають "Свєта", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".
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Не кажіть "Свєта" – як правильно українською?
Імена – це не просто слова. Вони несуть історію, традицію та навіть відображають особливості мови. Але при запозиченні в іншу мову вони підлаштовуються під її звучання та створюють свої короткі форми. Саме тому варто знати питомі українські варіанти імен. Сьогодні розглянемо красиве жіноче ім'я – Світлана, яке часто у короткому варіанті калькують саме на російський штиб: "Свєта". Однак ця форма прийшла до нас через російську мову.
Ім'я Світлана утворене від слова "світ", яке в давній слов'янській традиції означало не лише навколишній світ, а й світло, ясність, чистоту. Тому ім'я Світлана зазвичай тлумачать як "світла", "осяйна", "та, що несе світло".У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Втім, за іншими версіями ім'я походить від грецького імені Фотина, що також означає "світла". Або можна зустріти пояснення, що його придумали у ХІХ столітті. Воно – вигадка письменників і вперше зустрічається в романі "Світлана і Мстислав" Олександра Востокова у 1802 році. А популярним стало після публікації балади "Світлана" Василя Жуковського у 1813 році.
Та навіть, що це жіноча версія від первинно чоловічого імені – Світлан. Чули таке?
І звичайно, українці утворили низку зменшувально-пестливих варіантів імені:
Світлана
Світланка
Світа
Світочка
Світуся
Світуня
Світонька
Світка.
Та навіть – Лана, Ланонька, Ланочка, Лануся.
Нашій мові властивий корінь "світ-", який ми бачимо в словах "світло", "світлий", "світанок", "світити", "світоч", "свічадо".
Натомість форма "Свєта" не відповідає українській фонетичній традиції, адже звукосполука "свє" є неприродною для української мови. Як і в іменах, які звучать через "є" Лєна, Сєрьожа, Пєтя, Сєва.
Тож якщо хочеться звернутися до власниці цього красивого імені українською, краще оберіть один з запропонованих варіантів.
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Мова починається з поваги до власних слів і власних імен. А тому нехай Світлани залишаються Світами та Світланками – адже саме в цих формах зберігається світло, закладене в самому імені. Сьогодні його вкрай рідко можна зустріти, а тому варто подбати про його красиве звучання.