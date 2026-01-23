Фразу "не умнічай" можна замінити на влучнішу: вас запам'ятають

Збагачувати свій словниковий запас корисно – через читання книг та поради мовознавців. Це ще потрібно, що звучати цікаво, різноманітно та влучно.

Якими українськими словами та висловам можна замінити фразу "не умнічай", пояснила мовознавиця Марія Словолюб.

Дивіться також Позазанарік та ще 4 забуті українські слова, які збагатять вашу мову

Як українською сказати "не умнічай"?

Ви точно потрапляли в ситуацію, коли вам нав'язували непрохані поради, власний досвід, порівняння чи намагалися продемонструвати знання та рекомендації, без ваших прохань.

Досить часто типовою реакцією є попросити співрозмовника помовчати і часто через фразу – "не умнічай!". До цього типового короткого виразу всі звикли, він зрозумілий, втім є маленьке "але" – це росіянізм.

Цікаво! Деякі словники фіксують слово "ум", як те саме, що – розум. Навіть маємо вираз – "видатні уми", у значенні – науковці, дослідники чи мудреці. Однак, "умах / вмах" означає і – вмить, негайно: "Кайдан казав, що треба вибратися вмах, а сам ліз по драбині, як ведмідь". (Юрій Мушкетик).

Навіщо чуже, коли українські словники та мовознавці пропонують добірки з влучних та дотепних слів та висловів, які більше притаманні українцям.

Фраза "не умнічай" – це калька з російської, яка в українській мові звучить неприродно. У нас є свої виразні й колоритні способи передати це значення – застерегти когось від надмірної "мудрості" чи показної розумності.

Тож замініть його на:

не мудруй,

не вимудровуй,

не мудрагель,

не розумкуй,

не філософствуй,

не викаблучуйся,

не химер.

У "Словнику української мови" (СУМ-20) є дієслово "мудрувати" – тлумачиться як "вигадувати щось зайве, надмірно розумувати".

В "Етимологічному словнику української мови" зазначено, що мудрий походить від праслов’янського mǫdrъ ("розумний, досвідчений"), а "мудрувати" – "поводитися як мудрий, але часто з іронією".

Чим замінити "не умнічай": дивися відео

А для невдалого коментаря чи зауваження, можна скористатися народними висловами:

"Не всяке слово до ладу" – підкреслює, що не кожна репліка доречна.

– підкреслює, що не кожна репліка доречна. " Слово не горобець: вилетить – не впіймаєш" – нагадує про необережність у висловлюваннях.

– нагадує про необережність у висловлюваннях. "З чужого голосу й півень не співає" – натяк, що повторювати чи кидати недоречні слова не варто.

– натяк, що повторювати чи кидати недоречні слова не варто. "Де багато слів, там мало діла" – влучно про пусті коментарі.

– влучно про пусті коментарі. "Не дзвони, коли дзвону нема" – образно про беззмістовні зауваження.

– образно про беззмістовні зауваження. "Не до ладу пришите слово " – як про невчасну чи недоречну репліку.

" – як про невчасну чи недоречну репліку. "Краще мовчати, ніж дурне казати" – універсальна порада для тих, хто не вміє стримати язик.

– універсальна порада для тих, хто не вміє стримати язик. "Не будь такий розумний, як твого батька діти" – іронічна примовка на надмірну самовпевненість.

– іронічна примовка на надмірну самовпевненість. "Не вчи вченого їсти хліба печеного" – дякую і сам розберуся, бо розумію

Отже, замість суржику "не умнічай" можна підібрати низку значно цікавіших варіантів чи то літературно і правильно, чи додавши народного колориту. Говоріть українською цікаво!

Які ще вислови збагатять вашу мову?

Фразеологізми – це частина народної мудрості, яка збереглася у народній мові. Раніше 24 Канал писав, про походження відомих висловів, найпопулярніші з них, які даються, як завдання на НМТ та їх користь для нашого мовлення. А також пропонував добірки фраз та їх значення, як можна влучно використати:

Досліджуйте фразеологізми та говоріть ними! Звучіть незвично і влучно!