Фразу "не умничай" можно заменить на более точную: вас запомнят

Обогащать свой словарный запас полезно – через чтение книг и советы языковедов. Это еще нужно, чтобы звучать интересно, разнообразно и метко.

Какими украинскими словами и выражениям можно заменить фразу "не умничай", объяснила языковед Мария Словолюб.

Как на украинском сказать "не умничай"?

Вы точно попадали в ситуацию, когда вам навязывали непрошеные советы, собственный опыт, сравнения или пытались продемонстрировать знания и рекомендации, без ваших просьб.

Довольно часто типичной реакцией является попросить собеседника помолчать и часто через фразу – "не умничай!". К этому типичному короткому выражению все привыкли, он понятен, впрочем есть маленькое "но" – это россиянизм.

Интересно! Некоторые словари фиксируют слово "ум", как то же, что – розум. Даже есть выражение – "выдающиеся умы", в значении – ученые, исследователи или мудрецы. Однако, "умах / вмах" означает и – мгновенно, немедленно: "Кайдан казав, що треба вибратися вмах, а сам ліз по драбині, як ведмідь". (Юрій Мушкетик).

Зачем чужое, когда украинские словари и языковеды предлагают подборки из метких и остроумных слов и выражений, которые больше присущи украинцам.

Фраза "не умничай" – это калька с русского, которая в украинском языке звучит неестественно. У нас есть свои выразительные и колоритные способы передать это значение – предостеречь кого-то от чрезмерной "мудрости" или показной умности.

Поэтому замените его на:

не мудруй,

не вимудровуй,

не мудрагель,

не розумкуй,

не філософствуй,

не викаблучуйся,

не химер.

У "Словаре украинского языка" (СУМ-20) есть глагол "мудрить" – толкуется как "придумывать что-то лишнее, чрезмерно умничать".

В "Этимологическом словаре украинского языка" указано, что мудрый происходит от праславянского mǫdrъ ("умный, опытный"), а "мудрствовать" – "вести себя как мудрый, но часто с иронией".

Чем заменить "не умничай": смотри видео

А для неудачного комментария или замечания, можно воспользоваться народными выражениями:

"Не всякое слово к месту" – подчеркивает, что не каждая реплика уместна.

– подчеркивает, что не каждая реплика уместна. " Слово не воробей: вылетит – не поймаешь" – напоминает о неосторожности в высказываниях.

– напоминает о неосторожности в высказываниях. "С чужого голоса и петух не поет" – намек, что повторять или бросать неуместные слова не стоит.

– намек, что повторять или бросать неуместные слова не стоит. "Где много слов, там мало дела" – метко о пустых комментариях.

– метко о пустых комментариях. "Не звони, когда звона нет" – образно о бессодержательных замечаниях.

– образно о бессодержательных замечаниях. "Не к месту пришитое слово " – как о несвоевременной или неуместной реплике.

" – как о несвоевременной или неуместной реплике. "Лучше молчать, чем глупое говорить" – универсальный совет для тех, кто не умеет сдержать язык.

– универсальный совет для тех, кто не умеет сдержать язык. "Не будь такой умный, как твоего отца дети" – ироничная поговорка на чрезмерную самоуверенность.

– ироничная поговорка на чрезмерную самоуверенность. "Не учи ученого есть хлеб печеный" – спасибо и сам разберусь, потому что понимаю

Итак, вместо суржика "не умничай" можно подобрать ряд значительно более интересных вариантов или литературно и правильно, или добавив народного колорита. Говорите на украинском интересно!

