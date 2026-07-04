Не кажіть "єжевіка": купуючи цю ягоду, чимало українців роблять помилку

Після тривалого впливу російської мови чимало назв фруктів і ягід ми й досі вимовляємо не по-українськи. Саме тому походження назв ягід часто виявляється не менш цікавим, ніж вони самі.

Як сказати українською "єжевіка", розповідаємо з посиланням на "Горох".

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Не кажіть "єжевіка": як правильно українською?

Літо – пора ягід, варення й домашніх пирогів. Але разом із ягодами нерідко "дозрівають" і мовні помилки. Одну з них можна почути дуже часто: "єжевіка". Але такої ягоди ви у словниках чи довідниках не знайдете.

Літературною нормою є – "ожина". Саме рослину з такою назвою ви знайдете у літературі:

По землі, в ровах і ямах повзе ожина, тьмяно поблискує чорною ягідкою-намистинкою, наче оком у перепілки. (Василь Кучер).

Мовознавці пов'язують назву "ожина" (праслов'янською ežina) зі словом "їжак" (еžь). Причина проста: кущі ожини густо вкриті гострими колючками, які нагадують їжакові голки. Саме ця особливість рослини й дала їй назву.

До речі, у багатьох слов'янських мовах назви ожини теж пов'язані з її колючістю, хоча звучать по-різному: російською ежеви́ка, [ожи́на, ожеви́на], білоруською – ажы́на, [ажаві́на], польською – jeżyna, [ożyna], чеською – ježiník (вид ожини), словацькою – ožina.

І не обходиться без діалектизмів. Серед низки дописів до рецептів з ожини можна зустріти такі назви:

виприни,

бамбара або бамбера,

драпаки,

ведмеді,

кабанячі (або свинячі) ягоди.

Як говорять у вашій області?

Ожина належить до того самого роду рослин, що й малина. Саме тому ці ягоди дуже схожі за будовою: кожна складається з багатьох маленьких соковитих кістянок. В Україні росте понад 20 дикорослих видів ожини, а селекціонери вже вивели десятки безколючкових садових сортів з великими солодкими плодами. І звичайно існує безліч рецептів та заготовок з ягоди.

Соус з ожини: дивіться відео

В українському фольклорі ожина символізує водночас красу й недоступність. Через гострі колючки її часто згадували як рослину, до якої нелегко дістатися.

Тобто російське "ежевика" і українське "ожина" – це не випадкові різні слова, а споріднені назви, які походять від одного давнього образу, але кожна мова розвинула його по-своєму. Саме такі етимологічні паралелі роблять мовознавчі дописи особливо захопливими.

Які ще ягоди називають на російський штиб?

Як не прикро, але "єжевіка" не єдина ягода, яку називають по-російськи. Хоча маємо свої питомі назви, а до них ще діалектизми.

не клубника – а полуниця,

не земляника – а суниця (поземка , позьомка , землянка),

, , не шелковица – а шовковиця,

не клюква – а журавлина (журавлика, жаровиця.),

не черніка – а чорниця (афени, яфини, борівка),

не голубіка – а лохина,

не крижовнік – а аґрус (веприна, вепринник, оприни, космачки),

не брусніка – а брусниця,

не арбуз – а кавун.

Назви ягід українською / Мова – ДНК нації

Обирайте улюблені ягоди, смакуйте, готуйте, робіть заготовки – насолоджуйтеся літом і називайте їх українською!