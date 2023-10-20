Натомість мовні покручі треба забути. Тож Освіта 24 цього разу підкаже вам, як правильно називати українською "крыжовник".
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Як правильно українською назвати "крыжовник"
Так, в українській мові немає слова "крыжовник". Це російське слово. Українською цю зелену ягоду треба називати "аґрусом". Тож запам'ятайте і не вживайте кальку з мови окупанта.
Що цікаво, серед діалектизмів можна знайти ще й таке цікаве слово на позначення ягоди аґрусу як "веприна". Його свого часу використовував Іван Франко в одному з творів.
Як правильно українською назвати "одуванчик"
- Якщо ви весною милуєтеся цвітінням жовтих квітів, не називайте їх "одуванчиками".
- Українською їхня назва – кульбаби.
- "Одуванчик" – це російське слово, про яке треба забути.