Чи змінять формат навчання у школах Львівщини через погіршення погодних умов

На території Львівської області загалом не планують змінювати формат навчання учнів. Навіть попри погіршення погодних умов.

Про це у коментарі 24 Каналу розповіли у департаменті освіти і науки Львівської ОВА. Проте зауважили, що кожна школа все ж може ухвалювати рішення самостійно.

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Чи змінять формат навчання у школах Львівщини

Так, поки змінювати формат навчання для усіх учнів на Львівщині не планують.

Кожна школа вирішує самостійно. Централізовано ми жодних рекомендацій не надавали,

– повідомили в освітньому департаменті Львівщини.

Зауважимо, рішення щодо дат канікул у школах, як заявляли у профільному департаменті, також кожна школа в області ухвалює самостійно. Дати погодили на педрадах навчальних закладів.

До слова, на Львівщині загалом працює понад 1110 шкіл.

На Львівщині – погіршення погодних умов

6 квітня на Львівщині, як і у багатьох областях України, – погіршення погодних умов.

Область та місто Лева сильно притрусило снігом.

Водіїв просять бути обережними на дорогах.

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