Об этом в комментарии 24 Каналу рассказали в департаменте образования и науки Львовской ОГА. Однако отметили, что каждая школа все же может принимать решение самостоятельно.
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Изменят ли формат учебы в школах Львовщины
Так, пока менять формат обучения для всех учеников на Львовщине не планируют.
Каждая школа решает самостоятельно. Централизованно мы никаких рекомендаций не предоставляли,
– сообщили в образовательном департаменте Львовщины.
Заметим, решение о датах каникул в школах, как заявляли в профильном департаменте, также каждая школа в области принимает самостоятельно. Даты согласовали на педсоветах учебных заведений.
Кстати, на Львовщине в целом работает более 1110 школ.
На Львовщине – ухудшение погодных условий
- 6 апреля во Львовской области, как и во многих областях Украины, – ухудшение погодных условий.
- Область и город Льва сильно потряс снегом.
- Водителей просят осторожничать на дорогах.
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Школьников в Черновцах отправили на онлай-учебу
- В Черновцах все же изменили форму обучения в школах из-за сильного снегопада.
- Большинство школ перешли на дистанционное обучение.
- Онлайн ученики будут учиться в течение двух дней.
- В то же время те ученики, которые пришли сегодня в школу, учились очно.