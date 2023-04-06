Про це у коментарі 24 Каналу розповіли у департаменті освіти і науки Львівської ОВА. Проте зауважили, що кожна школа все ж може ухвалювати рішення самостійно.
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Чи змінять формат навчання у школах Львівщини
Так, поки змінювати формат навчання для усіх учнів на Львівщині не планують.
Кожна школа вирішує самостійно. Централізовано ми жодних рекомендацій не надавали,
– повідомили в освітньому департаменті Львівщини.
Зауважимо, рішення щодо дат канікул у школах, як заявляли у профільному департаменті, також кожна школа в області ухвалює самостійно. Дати погодили на педрадах навчальних закладів.
До слова, на Львівщині загалом працює понад 1110 шкіл.
На Львівщині – погіршення погодних умов
- 6 квітня на Львівщині, як і у багатьох областях України, – погіршення погодних умов.
- Область та місто Лева сильно притрусило снігом.
- Водіїв просять бути обережними на дорогах.
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Школярів у Чернівцях відправили на онлайн-навчання
- У Чернівцях все ж змінили форму навчання у школах через сильний снігопад.
- Більшість шкіл перейшли на дистанційне навчання.
- Онлайн учні вчитимуться протягом двох днів.
- Водночас ті учні, які таки прийшли сьогодні до школи, вчилися очно.