Об актуальной ситуации в регионах – читайте в материале 24 Канала.

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Львов

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что область и город посыпали снегом. Он призвал водителей осторожничать на дорогах. Чтобы поездка во время осложненных погодных условий была более безопасной, он посоветовал:

соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию. Чем меньше будет скорость вашего авто, тем лучше сцепление с дорожным покрытием будут иметь шины, а также у вас будет больше времени отреагировать на препятствие;

на поворотах не производить резких маневров и притормаживать постепенно;

в условиях недостаточной видимости двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;

проверить, исправны ли стеклоочистители;

соблюдать правила дорожного движения.

Львовщину накрыло снегом: смотрите видео

Ситуация на дорогах сложная: смотрите видео

К сожалению, 6 апреля не обошлось без ДТП. В селе Выров Львовского района на участке трассы Куликов – Великоселки грузовик сошел с дороги, перевернулся въехав в ограждение жилого дома. В результате ДТП снесено сопротивление ЛЭП и оборваны провода коммуникаций. Однако предварительно пострадавших нет.

ДТП во Львовской области / Фото "Варта1"

Ивано-Франковск

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинков рассказал, что апрельская зима не отступает.

Техника работает, хотя часть уже переоборудована для весенне-летних работ. Но снег продолжает падать. Потому, водители, будьте осторожны на дорогах. Также возможны изменения в графиках маршрутов,

– добавил он.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук отметила, что в западных областях Украины бушует циклон Norbert, который уже обусловил усложнение погодных условий. На дорогах произведена превентивная обработка дорожного покрытия на горных перевалах и виражах.

"По состоянию на эту минуту проезд по дорогам государственного значения Ивано-Франковской области обеспечен. Для расчистки проезжей части от снега и подсыпки песчано-солевой смесью задействовано 47 единиц спецтехники. Заторов нет", – отметила она.

По ее словам, на дорогах местного значения работают 17 единиц техники и 40 работников. До сих пор есть затрудненный проезд в Косовском и Ивано-Франковском районах. Службы продолжают работу.

Работа снегоочистительной техники на дорогах области: смотрите видео

Авария на Прикарпатье / Фото из телеграмм-канала FRANKIVSK 112

Черновцы

В Черновцах снег также повлек затрудненное движение на дорогах. В частности, на:

улицах Фастовской, Старожучковский шлях,

частично на проспекте, перекрестке Хотинской и Александре.

Также затруднено движение на дорогах области, в основном на участках с подъемами – в направлении Порубного и объездной Хотина. Полиция просит горожан воздержаться от поездок автомобилями.

Обратите внимание! В Минэнерго сообщили, что из-за непогоды в Черновицкой и Ивано-Франковской областях без света остались 5 тысяч абонентов.

Для очищения дорог города от снега привлекли 12 единиц спецтехники. Всего за ночь совершили 41 выезд.

Ужгород

Сильно посыпало снегом и жителей Закарпатья. Снег в апреле явление привычное, но для горных районов, а вот то, что выпало в Ужгороде, Мукачево, Берегово или Хусте, немного удивляет.



Сакуры в снегу / Фото mukachevo.net

Тернополь

В Тернополе из-за оледенения контактной сети временно не курсируют троллейбусы. Вместо 11 троллейбусов на маршрут выедет крупногабаритный автобус. Служба автомобильных дорог сообщает, что в Тернопольской области местами выпало до 20 сантиметров снега. На дорогах ночью работала спецтехника.

В Тернопольской области выпало до 20 сантиметров снега: смотрите видео

Луцк

В Луцке 6 апреля снег надолго не задержался, однако лучане успели сфотографировать красоту цветочного утра. Фотографиями поделился в фейсбуке Вадим Тесунов.

Луцк в снегу / Фото Вадима Тесунова

Одесса

Посыпало снегом и Одесщину. В поселке городского типа Тарутино в Одесской области с утра выпал снег.

Снег на Одесщине / Фото "Общественное Одесса"

Ряд поездов опаздывают

"Укрзализныця" предупреждает о задержках восьми поездов, курсирующих через западные области. Речь идет о:

№715/716 Перемышль – Киев (+2 ч 17 минут);

№113/114 Харьков – Львов (+1 ч 55 минут);

№55/56 Киев-Пассажирский – Ивано-Франковск (+45 минут);

№129/130 Ворохта – Кременчуг (+39 минут);

№149/150 Черновцы – Полтава-Южная (+39 минут);

№59/60 Киев-Пассажирский – Чоп (+34 минут);

№5/6 Запорожье – Ясиня (+32 минут);

№49/50 Киев-Пассажирский – Трускавец (+30 минут).

Какая ситуация в других областях

Синоптики предупреждают, что сегодня Украина накроет циклон, который принесет осадки. На Западе ожидается снег, в других областях Украины – дождь. Несмотря на то, что погода будет со знаком плюс, возможны сильные порывы ветра, а в некоторых северных и центральных районах туман. Да, сильный туман сегодня утром наблюдался в Винницкой области.