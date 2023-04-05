Коммунальщики пытаются минимизировать последствия непогоды: чтобы предотвратить коллапс всю ночь на дорогах и тротуарах работала спецтехника. В целях безопасности движения коммунальщики уже высыпали почти 200 тонн соли.
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Снегопад начался с вечера 4 апреля: видео
Хмельницкий засыпало снегом в апреле
Горожане удивлены такой "весенней" погодой, а вот коммунальщикам такая аномальная погода придала немало хлопот. Поскольку, как отмечают, предварительно активно убирали Хмельницкий от грязи, поэтому большинство техники переоборудовали под весенние работы.
Аномальная погода в Хмельницком / Фото Сайт Есть
5 апреля Хмельницкий засыпало снегом / Фото Есть сайт
Коммунальщики пытаются справиться с непогодой / Фото Есть сайт
Коммунальные службы все еще продолжают ликвидировать последствия непогоды / Фото Есть сайт
Последствия непогоды
Водителей предупредили : на дорогах работает спецтехника, однако из-за интенсивного снегопада расчистить все проблемные участки дорог невозможно. Следовательно, водителям следует быть внимательными и не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.
Впрочем, без дорожно-транспортных происшествий не обошлось – из-за плохих погодных условий в селе Суржа Каменец-Подольского района в снегу застряла карета скорой.
Спасатели отбуксировали скорую / Фото ГСЧС
Спасатели с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировали скорый на расчищенный участок дорогу.
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К слову, 5 апреля все еще снежит, поближе к вечеру на смену снегу, по прогнозу синоптиков, придет сильный дождь со снегом. Температура воздуха утром –1, днем 0, вечером +1.