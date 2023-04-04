Также ни в одном уголке Украины в среду солнце не будет выглядывать из-за облаков. При этом ветер будет качать даже большие ветви деревьев, ведь его порывы могут достигать 12 метров в секунду.

Достойно внимания В Украину ворвется весенняя жара: когда ждать потепления до +20, +25 градусов

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха, то она будет сильно различаться по территории Украины. Так, на Западе синоптики предусматривают самые низкие показатели термометров, которые днем опустятся до -1, а максимально в большинстве областей поднимутся до +4. И только в Закарпатской области предполагаются показатели на уровне +6…+8.

На Севере Украины будет теплее. Там за окном 5 апреля следует ожидать от +1 до +17. При этом холоднее всего будет в Житомирской области, где столбики термометров не будут подниматься выше +3.

Следует также отметить, что 5 апреля в Житомирской и Винницкой областях предполагается сильный мокрый снег, а на дорогах гололедица. Как предупредили в Укргидрометцентре, такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Что касается Востока, там в среду украинцев ожидает самая теплая погода. За окном температура будет колебаться от +15 до +18. При этом существенные осадки в течение дня не ожидаются.

На Юге Украины 5 апреля в течение дня будут лить дожди, а за окном температура не будет опускаться ниже +10 и не будет подниматься выше +15.

Погода в крупнейших городах Украины

Киев – +8…+10

Ужгород – +6…+8

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +1…+3

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +1...+3

Винница – 0...+2

Одесса – +10...+12

Николаев – +13...+15

Херсон – +13...+15

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +14...+16

Сумы – +15...+17

Полтава – +15...+17

Днепр – +14...+16

Запорожье – +13...+15

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +15...+17



Погода в Украине 5 апреля / Карта Укргидрометцентра