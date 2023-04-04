Также ни в одном уголке Украины в среду солнце не будет выглядывать из-за облаков. При этом ветер будет качать даже большие ветви деревьев, ведь его порывы могут достигать 12 метров в секунду.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Что касается температуры воздуха, то она будет сильно различаться по территории Украины. Так, на Западе синоптики предусматривают самые низкие показатели термометров, которые днем опустятся до -1, а максимально в большинстве областей поднимутся до +4. И только в Закарпатской области предполагаются показатели на уровне +6…+8.
На Севере Украины будет теплее. Там за окном 5 апреля следует ожидать от +1 до +17. При этом холоднее всего будет в Житомирской области, где столбики термометров не будут подниматься выше +3.
Следует также отметить, что 5 апреля в Житомирской и Винницкой областях предполагается сильный мокрый снег, а на дорогах гололедица. Как предупредили в Укргидрометцентре, такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Что касается Востока, там в среду украинцев ожидает самая теплая погода. За окном температура будет колебаться от +15 до +18. При этом существенные осадки в течение дня не ожидаются.
На Юге Украины 5 апреля в течение дня будут лить дожди, а за окном температура не будет опускаться ниже +10 и не будет подниматься выше +15.
Погода в крупнейших городах Украины
Киев – +8…+10
Ужгород – +6…+8
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +1…+3
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +1...+3
Винница – 0...+2
Одесса – +10...+12
Николаев – +13...+15
Херсон – +13...+15
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +14...+16
Сумы – +15...+17
Полтава – +15...+17
Днепр – +14...+16
Запорожье – +13...+15
Донецк – +16...+18
Луганск – +16...+18
Харьков – +15...+17
Погода в Украине 5 апреля / Карта Укргидрометцентра