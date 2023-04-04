Також у жодному куточку України у середу сонце не виглядатиме з-за хмар. При цьому вітер хитатиме навіть великі гілки дерев, адже його пориви можуть сягати до 12 метрів за секунду.
Варте уваги В Україну увірветься весняна спека: коли чекати потепління до +20, +25 градусів
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Щодо температури повітря, то вона сильно різнитиметься по території України. Так, на Заході синоптики передбачають найнижчі показники термометрів, які вдень опустяться й до -1, а максимально у більшості областей піднімуться до +4. І лише у Закарпатській області передбачаються показники на рівні +6…+8.
На Півночі України буде тепліше. Там за вікном 5 квітня слід очікувати від +1 і аж до +17. При цьому найхолодніше буде у Житомирській області, де стовпчики термометрів не підійматимуться вище +3.
Варто також зауважити, що 5 квітня у Житомирській та Вінницькій областях передбачається значний мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця. як попередили в Укргідрометцентрі, такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Щодо Сходу, то там у середу українців чекає найтепліша погода. За вікном температура коливатиметься від +15 до +18. При цьому суттєві опади впродовж дня не очікуються.
На Півдні України 5 квітня впродовж дня литимуть дощі, а за вікном температура не опускатиметься нижче +10 та не підійматиметься вище +15.
Погода у найбільших містах України
Київ – +8…+10
Ужгород – +6…+8
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +1…+3
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – +2...+4
Рівне – +2...+4
Житомир – +1...+3
Вінниця – 0...+2
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +14...+16
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +14...+16
Суми – +15...+17
Полтава – +15...+17
Дніпро – +14...+16
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +16...+18
Луганськ – +16...+18
Харків – +15...+17
Погода в Україні 5 квітня / Карта Укргідрометцентру