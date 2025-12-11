Іноземці їх не розуміють: 10 колоритних українських слів, які варто знати кожному

В українській мові є чимало красивих і милозвучних слів. Є й такі, що не під силу для розуміння іноземцям.

При цьому значення окремих з них не знає і частина українців. 24 Канал нагадає вам кілька таких та розтлумачить, що вони означають.

Які слова не зрозуміють іноземці?

Українська мова також може похизуватися чималою кількістю синонімів до різних слів. Так ми вкотре пізнаємо її багатство.

Окремі слова, як ми вже згадували, можуть не зрозуміти мешканці інших країн.

Паляниця – це вид круглого приплескуватого хліба з характерним надрізом збоку. Вона також є уособленням домашнього тепла, щедрості та затишку. Слово у час війни стало і символом української ідентичности – маркером для розпізнавання чужинців. Річ у тому, що росіяни не можуть вимовити це слово.

Залізниця – дорога з рейковою колією, призначена для пересування залізничного рухомого складу. Також – увесь комплекс інженерних споруд, обладнання, машин і механізмів, що становить основу залізничного транспорту, уточнює Словник української мови. Це слово також стало перевіркою на вимову для росіян.

Вирій – теплі краї, куди відлітають птахи зимувати.

Нівроку – означає нічого собі, непогано, так, як треба. Також – непоганий, такий як треба. Уживається і для вираження побажання не принести горя, не наврочити кому-небудь своїми словами.

Шахівниця – дерев'яна або картонна квадратна дошка чи коробка з 64 світлими й темними квадратами, на якій грають у шахи. У багатьох мовах немає окремого слова для шахової дошки.

Навколішки – на колінах.

Манівці – кружний, обхідний шлях. Говорити манівцями – говорити натяками, непрямо.

Вечорниці – вечірні зібрання молоді, на яких колись у будні дні поряд із розвагами виконувалась і певна робота, а в святкові – влаштовували гуляння.

Трембіта – гуцульський народний духовий музичний інструмент як довга дерев'яна труба без вентилів і клапанів.

Які ще мовні цікавинки варто знати?