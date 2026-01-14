Не лише Ніночка та Нінуся: як ще можна гарно звернутись до Ніни

Сьогодні ім'я Ніна видається застарілим. Втім, воно знову почало відроджуватися, а його походження давніше ніж ми думаємо.

Про походження та значення імені Ніна розповідає 24 Канал

Що означає ім'я Ніна та звідки воно походить?

Чимало імен, які були поширені понад 50 років тому, знову набувають популярності. І сьогодні серед дівчаток можна зустріти панянку з іменем – Ніна.

Щоб дізнатися значення цього імені – варто знати про його походження, а версій – кілька.

Від шумерської богині Ніні.

Від міфічного засновника Ніневії – Ніноса.

Від латинського слова nina – "дочка".

Від грецького – "квітка".

Від єврейського кореня – "прекрасна".

З мови суахілі – "мати".

Від мови індіанці кечуа "Nina" означає "вугілля, що тліє", "жаринка".

Від старослов'янського слова Ninati, що означає "мрійник" або "мрія".

І це далеко не усі версії, які ви можете знайти чи варіанти перекладу з тої чи іншої мови.

Крім того, це і короткий варіант імен – Антоніна та Яніна, Нінель.

В українській традиції воно пов’язане зі святою Ніною, яка принесла християнство до Грузії. У багатьох культурах ім’я асоціюється з лагідністю та жіночністю.

Хоч ім'я і досить коротке, до Ніни ніжно можна звернутися – Ніночка, Нінка, Нінуся, Нінуська, Нуся, Нуня, Нена.

Пік популярності імені припадав на 1950-х роках – кожна 5-та дівчинка була Ніна.

А свій День ангела Ніна святкує 14 січня! Якщо серед ваших знайомих є панянка з цим іменем – гарна нагода її привітати написавши кілька теплих слів та надіславши листівку.

Листівка з Днем Ангела Ніни

З Днем ангела, Ніно! Хай життя буде яскравим, як весняний сад, і щедрим на добрі зустрічі.Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, даруючи тобі світло, силу й натхнення. Зі святом!

Листівка з Днем Ангела Ніни

Отже, ім’я Ніна – це не лише ніжне й співуче жіноче ім’я, а й символ давніх культурних пластів: від шумерських богинь до християнських святих. Воно поєднує образи "дочки", "квітки", "вогню" та "прекрасної", що робить його багатозначним і глибоким.