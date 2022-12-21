Державну підсумкому атестацію в українських школах скасували

Українські школярі не складатимуть Державну підсумкову атестацію у 2023 році. Як і минулого року.

Про це повідомила член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Ольга Коваль. Так, вона наголосила, що випускники складатимуть національний мультипредметний тест.

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ДПА – 2023 у школах скасували

Що цікаво, НМТ минулого року запам'ятався не лише рекордно високими результатами учнів, а й скандалами через доступність списування.

До слова, не так давно уряд пропонував ВРУ скасувати ДПА у 2023 році.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомляв про схвалення законопроєкту, який передбачає звільнення від ДПА учнів, які завершують школу у 2023 році.

До теми Національний мультипредметний тест – 2023: коли розпочнеться реєстрація

Коли розпочнеться реєстрація на НМТ – 2023

Очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що реєстрація на НМТ стартує у квітні 2023 року.

Тестування вступників мають відбутися у червні – липні 2023 року у межах основної та додаткової сесій.

Для вступу у 2023 році можна буде використати результати: