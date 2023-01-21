Коли відбудеться реєстрація на НМТ – 2023 та що треба знати про результати
Джерело:УЦОЯО
У 2023 році абітурієнти складатимуть НМТ у червні. Тест передбачатиме завдання з трьох предметів.
Два предмети будуть обов'язковими під час мультипредметного тесту, один випускники обиратимуть.
Важливо Вступна кампанія – 2023: як, коли і з яких предметів відбудеться НМТ
Коли і де відбуватиметься НМТ – 2023
У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні. Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.
Що потрібно знати про результати НМТ
Кількість тестових балів, отриманих учасниками під час виконання завдань кожного з блоків НМТ, переведуть у результати тестування за шкалою 100 – 200.
Таблиці переведення завчасно затвердить Міносвіти. Для усіх спеціальностей також встановлять коефіцієнти до результатів кожного блоку НМТ. Інформацію про значення цих коефіцієнтів міститиме Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році (документ затверджує МОН).
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Вступна кампанія – 2023: коротко
НМТ відбудеться в один день. Міститиме завдання з трьох предметів.
Так, у межах тесту передбачені два обов'язкові предмети:
- українська мова;
- математика.
Також один предмет на вибір:
- історія України;
- іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська);
- біологія;
- фізика;
- хімія.
На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.