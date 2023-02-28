Як відбуватиметься НМТ-2023: МОН оприлюднило важливий документ
Джерело:МОН
Міносвіти оприлюднило проєкт Порядку проведення національного мультипредметного тесту у 2023 році. Документ визначає основні засади підготовки та проведення НМТ.
НМТ цього року проводитимуть з української мови та математики, а також з одного з предметів за вибором вступника.
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МОН оприлюднило проєкт порядку проведення НМТ-2023
Участь у тесті зможуть взяти особи, які закінчили чи закінчують 11 клас у 2023 році. Аби зареєструватися на тест, учасник НМТ має найперше створити персональний кабінет та внести до нього необхідні дані.
Після підтвердження реєстрації в абітурієнта з'явиться можливість сформувати Сертифікат НМТ.
Для певних категорій осіб можуть організувати додаткові сесії тестування.
Результати тесту визначатимуть за рейтинговою шкалою 100 – 200 балів. Їх розмістять у персональних кабінетах випускників, пише osvita.ua.НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси Optima Academy, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!
Проєкт Порядку проведення НМТ також визначає інші особливості організації тестування. Зокрема:
- вимоги до центрів тестування;
- права та обов'язки учасників НМТ
- тощо.
Громадське обговорення проєкту триватиме до 12 березня 2023 року. Зауваження і пропозиції можна надсилати на електронну адресу nvi@mon.gov.ua.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.