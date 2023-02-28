Як відбуватиметься НМТ-2023: МОН оприлюднило важливий документ

Міносвіти оприлюднило проєкт Порядку проведення національного мультипредметного тесту у 2023 році. Документ визначає основні засади підготовки та проведення НМТ.

НМТ цього року проводитимуть з української мови та математики, а також з одного з предметів за вибором вступника.

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МОН оприлюднило проєкт порядку проведення НМТ-2023

Участь у тесті зможуть взяти особи, які закінчили чи закінчують 11 клас у 2023 році. Аби зареєструватися на тест, учасник НМТ має найперше створити персональний кабінет та внести до нього необхідні дані.

Після підтвердження реєстрації в абітурієнта з'явиться можливість сформувати Сертифікат НМТ.

Для певних категорій осіб можуть організувати додаткові сесії тестування.

Результати тесту визначатимуть за рейтинговою шкалою 100 – 200 балів. Їх розмістять у персональних кабінетах випускників, пише osvita.ua.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

Проєкт Порядку проведення НМТ також визначає інші особливості організації тестування. Зокрема:

вимоги до центрів тестування;

права та обов'язки учасників НМТ

тощо.

Громадське обговорення проєкту триватиме до 12 березня 2023 року. Зауваження і пропозиції можна надсилати на електронну адресу nvi@mon.gov.ua.

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