У МОН пояснили, чому історію України не включили до списку обов'язкових предметів на НМТ

Історію України не зробили обов'язковим предметом НМТ через безпекову ситуацію у час війни. Також вплинула обмеженість часу під час оцінювання випускників.

Про це заявив очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону 23 січня. При цьому наголосив, що безпека абітурієнтів – на першому місці.

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Шкарлет заявив, що саме безпека, обмеженість у часі – 180 хвилин – та вимоги складати тест в один день вплинули на рішення погодити саме таку модель НМТ. Тобто коли українська мова та математика будуть обов'язковими предметами, а історія України – предметом на вибір.

Ми залишили два предмети – українську мову та математику. Ці предмети були обов'язковими у державній підсумковій атестації, тосму і залишили саме їх,

– розповів міністр.

Також він наголосив, що рішення залишити лише два обов'язкові предмети ухвалили відповідно до результатів громадських консультацій. При цьому Шкарлет сподівається, що багато випускників обере третім предметом НМТ саме історіію України.

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