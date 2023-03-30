МОН затвердило важливий документ про НМТ у 2023 році
Джерело:osvita
Міносвіти погодило Порядок проведення НМТ у 2023 році. Він визначає основні засади підготовки та проведення тесту.
НМТ проводять задля забезпечення рівного доступу до фахової передвищої та вищої освіти. Про це вказано у відповідному документі.
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МОН затвердило Порядок проведення НМТ в 2023 році
НМТ складатиметься з основного обов'язкового (українська мова, математика) та додаткового блоку предметів на вибір – біологія, або іноземна мова, або історія України, або фізика, або хімія.
У 2023 році НМТ відбудеться під час основної та додаткової сесії тестування. Участь у тесті безкоштовна.
Реєстрація на НМТ-2023 стартує 3 квітня і відбуватиметься онлайн.
Для успішної реєстрації на НМТ абітурієнт має створити персональний кабінет, внести до нього необхідні особисті дані та завантажити копії реєстраційних документів.
Також під час реєстрації треба обрати перелік предметів для тестування та населений пункт в Україні або за кордоном, де ви складатимете НМТ.
Тестові аудиторії, в яких відбуватиметься іспит, обладнають робочими місцями для учасників НМТ та облаштують комп'ютерами.
Для проведення НМТ використовуватимуть сертифікаційні роботи, укладені Українським центром оцінювання якості освіти.
На виконання усієї тестової роботи передбачили 180 хвилин.
Результати НМТ визначатимуть за рейтинговою шкалою 100 – 200 балів.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.