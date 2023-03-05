Чи можна вступати до вишів у 2023 році за результатами ЗНО минулих років

У 2023 році абітурієнти в Україні вступатимуть до вишів за результатами НМТ. Його складатимуть замість ЗНО.

Корективи у вступну кампанію, як і в освітній процес загалом у країні, внесла повномасштабна війна. Тож НМТ відбуватиметься цьогоріч протягом одного дня.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Чи можна вступати за результатами ЗНО минулих років

У 2023 році абітурієнти для вступу, замість результатів НМТ, можуть використати результати НМТ 2022 року або ЗНО 2021/2020 років. Якщо такі сертифікати у них є, складати національний мультипредметний тест цього року знову не обов'язково.

До слова, тимчасові екзаменаційні центри для складання НМТ функціонуватимуть лише на підконтрольній Україні території. Також їх створять в європейських країнах. Тож випускники, які перебувають за кордоном, також зможуть складати тест і вступати в українські ЗВО.