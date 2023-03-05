Корективи у вступну кампанію, як і в освітній процес загалом у країні, внесла повномасштабна війна. Тож НМТ відбуватиметься цьогоріч протягом одного дня.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Чи можна вступати за результатами ЗНО минулих років
У 2023 році абітурієнти для вступу, замість результатів НМТ, можуть використати результати НМТ 2022 року або ЗНО 2021/2020 років. Якщо такі сертифікати у них є, складати національний мультипредметний тест цього року знову не обов'язково.
До слова, тимчасові екзаменаційні центри для складання НМТ функціонуватимуть лише на підконтрольній Україні території. Також їх створять в європейських країнах. Тож випускники, які перебувають за кордоном, також зможуть складати тест і вступати в українські ЗВО.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.