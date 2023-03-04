Коррективы во вступительную кампанию, как и в образовательный процесс в целом по стране, внесла полномасштабная война. Поэтому НМТ будет проходить в этом году в течение одного дня.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Можно ли поступать по результатам ВНО прошлых лет

В 2023 году абитуриенты для поступления вместо результатов НМТ могут использовать результаты НМТ 2022 года или ВНО 2021/2020 годов. Если такие сертификаты у них есть, сдавать национальный мультипредметный тест в этом году снова не обязательно.

Кстати, временные экзаменационные центры для составления НМТ будут функционировать только на подконтрольной Украине территории. Также они будут созданы в европейских странах. Поэтому находящиеся за рубежом выпускники также смогут сдавать тест и поступать в украинские ЗВО.