Коррективы во вступительную кампанию, как и в образовательный процесс в целом по стране, внесла полномасштабная война. Поэтому НМТ будет проходить в этом году в течение одного дня.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Можно ли поступать по результатам ВНО прошлых лет
В 2023 году абитуриенты для поступления вместо результатов НМТ могут использовать результаты НМТ 2022 года или ВНО 2021/2020 годов. Если такие сертификаты у них есть, сдавать национальный мультипредметный тест в этом году снова не обязательно.
Кстати, временные экзаменационные центры для составления НМТ будут функционировать только на подконтрольной Украине территории. Также они будут созданы в европейских странах. Поэтому находящиеся за рубежом выпускники также смогут сдавать тест и поступать в украинские ЗВО.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.