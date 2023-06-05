Стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту у 2023 році
Джерело:УЦОЯО
Сьогодні, 5 червня, стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту у 2023 році. Триватиме до 23 червня.
Опісля розпочнеться додаткова сесія. Що мають знати випускники, читайте нижче.
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Стартувала основна сесія НМТ-2023
Основні сесії НМТ відбудуться в Україні та в 47 містах 30 інших країн.
З міркувань безпеки місць проведення тестування на території нашої держави не повідомляють. Учасників мультитесту також просять не розголошувати часу й місця тестування.
Тестування відбуватиметься у дві зміни: перша – з 10:00, друга – з 15:00 за київським часом у всіх країнах, окрім США та Канади. В усіх містах США та Канади НМТ стартуватиме о 18:00 за Києвом, тобто о 08:00 – у Сакраменто, о 09:00 – в Едмонтоні, о 10:00 – у Х'юстоні, об 11:00 – у Детройті, Нью-Йорку та Торонто, о 12:00 – у Монктоні.
Пускатимуть учасників тестування в екзаменаційні центри за 30 хвилин і припинять за 10 хвилин до початку тестування. Ви також маєте пред'явити сертифікат учасника НМТ та паспорт. Також бажано мати із собою видруковане запрошення. Можете взяти і ручку та пляшку води. Паперові чернетки учасники отримають в аудиторії.Увага! Якщо учасник / учасниця НМТ запізниться або не пред'явить документа, його / її не допустять до участі в НМТ.
Під час проходження НМТ учасникам радять уважно послухати промову інструктора.
Не варто брати із собою заборонені предмети.
Якщо ви з поважних причин не зможе взяти участі в основній сесії НМТ, можете подати заяву протягом трьох днів для участі в сесії додатковій. Запізнення поважною причиною не є.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримали 25 – 26 травня. Його потрібно було завантажити не пізніше 26 травня.
- Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.
- Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.