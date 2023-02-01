Українських школярів безкоштовно готуватимуть до НМТ у Польщі

1 лютого 2023, 11:07
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Джерело:

Незламна Україна

Українські школярі матимуть можливість пройти підготовку до складання українського національного мультипредметного тесту. У цьому їм допоможуть волонтери.

Вони допоможуть одинадцятикласникам вивчити все необхідне. При цьому безкоштовно. 

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Українських школярів готуватимуть до НМТ у Польщі

Підготовку до НМТ відкриває фундація "Незламна Україна". Її можуть пройти усі охочі у 12 містах Польщі. Перевагою занять є те, що вони відбуваються офлайн.

Заняття складаються з 4 основних предметів:

  • української мови;
  • історії України;
  • математики;
  • іноземної мови (англійської).

Так, курси вже діють у 7 містах Польщі:

  • Варшаві;
  • Кракові;
  • Вроцлаві;
  • Гданську;
  • Познані;
  • Щецині;
  • Білостоку.

 З лютого курси підготовки до НМТ також організують у:

  • Лодзі;
  • Катовіцах;
  • Бидгощі;
  • Жешові;
  • Любліні.

Записатися або записати в програму свою дитину можна на сайті проєкту.

До теми Українські старшокласники зможуть вступити у закордонні виші безкоштовно

Українські старшокласники зможуть вступити у закордонні виші безкоштовно

  • Учні 8 – 11 класів мають можливість отримати стипендію у закордонних вишах.
  • У цьому їм допоможе неприбуткова організація Ukraine Global Scholars.
  • UGS вже розпочала відбір. Його відкрили на сайті організації.
  • Подати заявку на участь учні можуть до 31 березня 2023 року.

Аби пройти відбір у школу, варто подолати три етапи:

  • заповнити анкету на участь, яка передбачає кілька питань, великий твір, список досягнень та прикріплення копій табелів за останні три роки навчання.
  • онлайн-тестування з англійської мови та математики, яке є аналогічним до реальних екзаменів;
  • інтерв'ю із засновниками та менторами програми.
Автор: Марія Волошин