Они помогут одиннадцатиклассникам изучить все необходимое. При этом бесплатно.

Читайте Польский язык могут включить в список предметов ВНО

Украинских школьников будут готовить к НМТ в Польше

Подготовку к НМТ открывает фонд "Несокрушимая Украина". Ее могут пройти все желающие в 12 городах Польши. Преимуществом занятий является то, что они проходят офлайн.