Они помогут одиннадцатиклассникам изучить все необходимое. При этом бесплатно.

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Украинских школьников будут готовить к НМТ в Польше

Подготовку к НМТ открывает фонд "Несокрушимая Украина". Ее могут пройти все желающие в 12 городах Польши. Преимуществом занятий является то, что они проходят офлайн.

Занятия состоят из 4 основных предметов:

  • украинского языка;
  • истории Украины;
  • математики;
  • иностранного языка (английского).

Да, курсы уже действуют в 7 городах Польши:

  • Варшаве;
  • Кракове;
  • Вроцлаве;
  • Гданьске;
  • Познане;
  • Щецине;
  • Белостоке.

С февраля курсы подготовки к НМТ также организуют в:

  • Лодзи;
  • Катовицах;
  • Быдгощи;
  • Жешуве;
  • Люблине.

Записаться или записать в программу своего ребенка можно на сайте проекта.

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  • Ученики 8 – 11 классов имеют возможность получить стипендию в зарубежных вузах.
  • В этом им поможет некоммерческая организация Ukraine Global Scholars.
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  • Подать заявку на участие ученики могут до 31 марта 2023 года.

Чтобы пройти отбор в школу, следует преодолеть три этапа:

  • заполнить анкету на участие, которая предусматривает несколько вопросов, большое произведение, список достижений и прикрепление копий табелей за последние три года обучения.
  • онлайн-тестирование по английскому языку и математике, аналогичное реальным экзаменам;
  • интервью с основателями и менторами программы.