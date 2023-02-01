Они помогут одиннадцатиклассникам изучить все необходимое. При этом бесплатно.
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Украинских школьников будут готовить к НМТ в Польше
Подготовку к НМТ открывает фонд "Несокрушимая Украина". Ее могут пройти все желающие в 12 городах Польши. Преимуществом занятий является то, что они проходят офлайн.
Занятия состоят из 4 основных предметов:
- украинского языка;
- истории Украины;
- математики;
- иностранного языка (английского).
Да, курсы уже действуют в 7 городах Польши:
- Варшаве;
- Кракове;
- Вроцлаве;
- Гданьске;
- Познане;
- Щецине;
- Белостоке.
С февраля курсы подготовки к НМТ также организуют в:
- Лодзи;
- Катовицах;
- Быдгощи;
- Жешуве;
- Люблине.
Записаться или записать в программу своего ребенка можно на сайте проекта.
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- Ученики 8 – 11 классов имеют возможность получить стипендию в зарубежных вузах.
- В этом им поможет некоммерческая организация Ukraine Global Scholars.
- UGS уже приступила к отбору. Его открыли на сайте организации.
- Подать заявку на участие ученики могут до 31 марта 2023 года.
Чтобы пройти отбор в школу, следует преодолеть три этапа:
- заполнить анкету на участие, которая предусматривает несколько вопросов, большое произведение, список достижений и прикрепление копий табелей за последние три года обучения.
- онлайн-тестирование по английскому языку и математике, аналогичное реальным экзаменам;
- интервью с основателями и менторами программы.