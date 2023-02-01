Вони допоможуть одинадцятикласникам вивчити все необхідне. При цьому безкоштовно.

Читайте Польську мову можуть включити до переліку предметів ЗНО

Українських школярів готуватимуть до НМТ у Польщі

Підготовку до НМТ відкриває фундація "Незламна Україна". Її можуть пройти усі охочі у 12 містах Польщі. Перевагою занять є те, що вони відбуваються офлайн.