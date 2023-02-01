Вони допоможуть одинадцятикласникам вивчити все необхідне. При цьому безкоштовно.
Читайте Польську мову можуть включити до переліку предметів ЗНО
Українських школярів готуватимуть до НМТ у Польщі
Підготовку до НМТ відкриває фундація "Незламна Україна". Її можуть пройти усі охочі у 12 містах Польщі. Перевагою занять є те, що вони відбуваються офлайн.
Заняття складаються з 4 основних предметів:
- української мови;
- історії України;
- математики;
- іноземної мови (англійської).
Так, курси вже діють у 7 містах Польщі:
- Варшаві;
- Кракові;
- Вроцлаві;
- Гданську;
- Познані;
- Щецині;
- Білостоку.
З лютого курси підготовки до НМТ також організують у:
- Лодзі;
- Катовіцах;
- Бидгощі;
- Жешові;
- Любліні.
Записатися або записати в програму свою дитину можна на сайті проєкту.
До теми Українські старшокласники зможуть вступити у закордонні виші безкоштовно
Українські старшокласники зможуть вступити у закордонні виші безкоштовно
- Учні 8 – 11 класів мають можливість отримати стипендію у закордонних вишах.
- У цьому їм допоможе неприбуткова організація Ukraine Global Scholars.
- UGS вже розпочала відбір. Його відкрили на сайті організації.
- Подати заявку на участь учні можуть до 31 березня 2023 року.
Аби пройти відбір у школу, варто подолати три етапи:
- заповнити анкету на участь, яка передбачає кілька питань, великий твір, список досягнень та прикріплення копій табелів за останні три роки навчання.
- онлайн-тестування з англійської мови та математики, яке є аналогічним до реальних екзаменів;
- інтерв'ю із засновниками та менторами програми.