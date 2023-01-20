Які типи завдань з кожного предмету будуть у блоках НМТ – 2023

У 2023 році абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест з трьох предметів. На виконання завдань передбачено 180 хвилин.

Так, під час НМТ – 2023 передбачили для складання два обов'язкові предмети та один – на вибір. Тест абітурієнти складатимуть в один день.

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З яких предметів відбудеться НМТ – 2023

У межах тесту передбачені два обов'язкові предмети:

українська мова;

математика.

Також один предмет на вибір:

історія України;

іноземна мова;

біологія;

фізика;

хімія.

Які типи завдань будуть у блоках НМТ – 2023

Українська мова

Загальна кількість завдань – 30.

10 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;

15 – з вибором однієї правильної відповіді з п'яти;

5 – на встановлення відповідності (4 з 5).

Максимальна кількість тестових балів – 45.

Завдань, які передбачають письмові розгорнуті чи короткі відповіді, не буде.

Математика

Загальна кількість завдань – 22.

15 – з вибором однієї правильної відповіді з п'яти;

3 – на встановлення відповідності (3 з 5);

4 – з короткою відповіддю.

Максимальна кількість тестових балів – 32.

Буде можливість скористатися довідковими матеріалами, чернетками.

Історія України

Загальна кількість завдань – 30.

20 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;

4 – на встановлення відповідності (4 з 5);

3 – на встановлення послідовності;

3 – з вибором 3 відповідей із 7 запропонованих варіантів.

Максимальна кількість тестових балів – 54.

Будуть завдання, що стосуються історичного періоду "Історія України (друга половина XVI – початок ХХІ ст.)".

Іноземні мови

Загальна кількість завдань – 32.

5 – з вибором однієї правильної відповіді;

11 – на встановлення відповідності;

16 – на заповнення пропусків у текстів.

Максимальна кількість тестових балів – 32.

Не буде завдань, які передбачають надання письмової розгорнутої відповіді. Не буде також завдань з аудіювання.

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Фізика

Загальна кількість завдань – 20.

12 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;

2 – на встановлення відповідності (4 з 5);

6 – з короткою відповіддю.

Максимальна кількість тестових балів – 32.

Буде можливість скористатися чернетками.

Хімія

Загальна кількість завдань – 30.

22 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;

2 – на встановлення відповідності (3 з 5);

6 – з короткою відповіддю.

Максимальна кількість тестових балів – 40.

Буде можливість скористатися деякими довідковими матеріалами, чернетками.

Біологія

Загальна кількість завдань – 30.

24 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;

4 – на встановлення відповідності (4 з 5);

2 – з вибором 3-х відповідей із 3-х груп запропонованих варіантів.

Максимальна кількість тестових балів – 46.



НМТ – 2023 / інфографіка УЦОЯО.