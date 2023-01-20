Які типи завдань з кожного предмету будуть у блоках НМТ – 2023

20 січня 2023, 12:22
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Джерело:

УЦОЯО

У 2023 році абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест з трьох предметів. На виконання завдань передбачено 180 хвилин.

Так, під час НМТ – 2023 передбачили для складання два обов'язкові предмети та один – на вибір. Тест абітурієнти складатимуть в один день. 

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З яких предметів відбудеться НМТ – 2023

У межах тесту передбачені два обов'язкові предмети:

  • українська мова;
  • математика.

Також один предмет на вибір:

  • історія України;
  • іноземна мова;
  • біологія;
  • фізика;
  • хімія.

Які типи завдань будуть у блоках НМТ – 2023

  • Українська мова 

Загальна кількість завдань – 30. 

  • 10 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;
  • 15 – з вибором однієї правильної відповіді з п'яти;
  • 5 – на встановлення відповідності (4 з 5).

Максимальна кількість тестових балів – 45. 

Завдань, які передбачають письмові розгорнуті чи короткі відповіді, не буде. 

  • Математика 

Загальна кількість завдань – 22. 

  • 15 – з вибором однієї правильної відповіді з п'яти;
  • 3 – на встановлення відповідності (3 з 5);
  • 4 – з короткою відповіддю. 

Максимальна кількість тестових балів – 32. 

Буде можливість скористатися довідковими матеріалами, чернетками.

  • Історія України 

Загальна кількість завдань – 30.

  • 20 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;
  • 4 – на встановлення відповідності (4 з 5);
  • 3 – на встановлення послідовності;
  • 3 – з вибором 3 відповідей із 7 запропонованих варіантів.

Максимальна кількість тестових балів – 54.

Будуть завдання, що стосуються історичного періоду "Історія України (друга половина XVI – початок ХХІ ст.)".

  • Іноземні мови 

Загальна кількість завдань – 32.

  • 5 – з вибором однієї правильної відповіді;
  • 11 – на встановлення відповідності;
  • 16 – на заповнення пропусків у текстів.

Максимальна кількість тестових балів – 32.

Не буде завдань, які передбачають надання письмової розгорнутої відповіді. Не буде також завдань з аудіювання.

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  • Фізика 

Загальна кількість завдань – 20.

  • 12 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;
  • 2 – на встановлення відповідності (4 з 5);
  • 6 – з короткою відповіддю.

Максимальна кількість тестових балів – 32.

Буде можливість скористатися чернетками.

  • Хімія 

Загальна кількість завдань – 30. 

  • 22 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;
  • 2 – на встановлення відповідності (3 з 5);
  • 6 – з короткою відповіддю.

Максимальна кількість тестових балів – 40. 

Буде можливість скористатися деякими довідковими матеріалами, чернетками. 

  • Біологія 

Загальна кількість завдань – 30. 

  • 24 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;
  • 4 – на встановлення відповідності (4 з 5);
  • 2 – з вибором 3-х відповідей із 3-х груп запропонованих варіантів.

Максимальна кількість тестових балів – 46.


НМТ – 2023 / інфографіка УЦОЯО. 

Автор: Марія Волошин