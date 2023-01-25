НМТ– 2023: якими є основні відмінності тесту у порівнянні з минулим роком

25 січня 2023, 19:47
Читать новость на русском

Джерело:

НУШ

У 2023 році абітурієнти також, як і торік, складатимуть ЗНО у формі національного мультипредметного тесту. Але цьогоріч НМТ зазнав змін.

Зокрема, змінився перелік обов'язкових дисциплін. Необов'язковою для складання у 2023 році у складі НМТ стала історія України.

Важливо "На крові довели": чи треба було викидати історію України зі списку обов'язкових предметів НМТ

Як змінився НМТ у 2023 році 

Також цього року вступники можуть обрати предмет для складання на вибір. А абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть складати тест онлайн.

Про інші зміни читайте у таблиці. 

Параметри вступу

2022

2023
Обов'язкові предмети

3

(українська мова, математика, історія України)

2

(українська мова, математика)
Предмети за вибором

0

5

(історія України, іноземні мови, фізика, хімія, біологія)
Час виконання тесту

120 хв

180 хв
Кількість завдань у тесті

60

(20 за кожним предметом)

Залежить від предмета за вибором (72, 82 або 84):

  • українська мова (30),
  • математика (22),
  • історія України (30),
  • іноземна мова (32),
  • біологія (30),
  • хімія (30),
  • фізика (20).
Максимальна кількість тестових балів
  • українська мова – 35,
  • математика – 30,
  • історія України – 35.
  • українська мова – 45,
  • математика – 32,
  • історія України – 54,
  • іноземна мова – 32,
  • біологія – 46,
  • хімія – 40,
  • фізика – 32.
Пороговий бал для вступу на бюджет
  • 125 балів на більшість спеціальностей;
  • 130 балів на спеціальність "Фармація, промислова фармація";
  • 140 балів на спеціальності "Право", "Публічне управління і адміністрування”, “Міжнародні відносини".
  • 150 балів на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія".
  • 130 балів на більшість спеціальностей;
  • 140 балів на спеціальність "Фармація, промислова фармація", "Право", "Публічне управління і адміністрування", "Міжнародні відносини".
  • 150 балів на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія".
Пороговий бал (достатньо, щоб подавати документи на контракт)

1 правильна відповідь з кожного предмета

10% правильних відповідей з кожного предмета
Максимальна кількість заяв, які може подати вступник

30

20
Максимальна кількість заяв, які вступник може подати на бюджет

5

5
Середній бал атестата під час вступу

Не враховують

Не враховують
Застосування вагових коефіцієнтів до дисциплін (залежно від обраної спеціальності)

Так

Так
Застосування сільського коефіцієнту

1,05

Не застосовуватимуть
Галузевий коефіцієнт

1,02 – застосовується до заяв на спеціальності з особливою підтримкою держави

Буде застосований
Регіональний коефіцієнт

Миколаївська, Сумська, Харківська, Чернігівська області – 1,07; Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Полтавська – 1,04; у решті регіонів – 1.

Так (визначать пізніше відповідно до безпекової ситуації)
Дистанційний вступ для абітурієнтів з ТОТ

На особливих умовах зарахування

За дистанційною моделлю за вибором вступника
Вступ для абітурієнтів за кордоном у ТЕЦ

Так

Так

Читайте Як вступатимуть у виші абітурієнти з окупованих територій України

Як змінилися типи завдань

2022 рік

  • з української мови та історії України в НМТ було по 15 тестів з однією правильною відповіддю і 5 – на встановлення відповідності;
  • з математики – 14 тестів з однією правильною відповіддю, 4 на встановлення відповідності і 2 – з короткою неструктурованою відповіддю.

2023 рік

  • з української мови: 10 завдань з однією правильною відповіддю з чотирьох, 15 – з однією правильною відповіддю з п'яти, 5 – на встановлення відповідності;
  • з історії України: 20 завдань – з вибором однієї правильної відповіді, 4 – на встановлення відповідності, 3 – на встановлення послідовності (новий формат), 3 – з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів (новий формат);
  • з математики: 15 тестів з однією правильною відповіддю (+1), 3 на встановлення відповідності (-1) і 4 – з короткою відповіддю (+2 завдання порівняно з 2022 роком).

При цьому тематика завдань з історії України значно розширена: вони охоплюватимуть другу половину XVI – початок XXI століття. У 2022 завдання стосувалися історичного періоду 1914 року – початку ХХІ століття. 

Схожою до структури тесту з математики буде структура завдань із фізики та хімії:

Предмет Завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів

Завдання на встановлення відповідності (3 з 5 або 4 з 5)

Завдання з короткою відповіддю
Хімія

22

2

6
Фізика

12

2

6

З огляду на специфіку предметів завдання з біології та іноземної мови мають свої особливості:

  • у тестах із біології передбачено 24 завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох, 4 завдання на встановлення відповідності (4 з 5) і 2 завдання із вибором трьох відповідей із трьох груп запропонованих варіантів;
  • у завданнях з іноземної мови 5 тестів із вибором однієї правильної відповіді, 11 – на встановлення відповідності, 16 – на заповнення пропусків у тексті.
Автор: Марія Волошин