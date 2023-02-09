У якому разі можна перескласти національний мультипредметний тест
У 2023 році учасники НМТ матимуть змогу перескласти тести. Але тільки у разі, якщо на це будуть об'єктивні причини.
Про це розповіла під час прямого ефіру заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. При цьому наголосила, що незадовільна оцінка такою причиною не є.
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У якому разі можна перескласти НМТ
Вакуленко уточнила, що абітурієнта запросять до участі у додатковій сесії лише, якщо він не пройшов оцінювання під час основної сесії з об'єктивних причин. Зокрема, якщо він:
- не потрапив на основну сесію НМТ через погане самопочуття, довготривалі повітряні тривоги тощо;
- не зумів завершити оцінювання через певні технічні проблеми у пункті складання.
Незадовільна оцінка поважною причиною не є, уточнила заступниця директора УЦОЯО.
НМТ потрібно складати у спеціальних центрах оцінювання. Удома відповідати на тестові запитання не можна. Тож випускники не зможуть скористатися підказкою вчителя чи друга. Усі перебуватимуть в однакових умовах і виконуватимуть однакові тести,
– додала Вакуленко.
Також наголосила, що НМТ відбуватиметься лише українською мовою.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.