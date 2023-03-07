НМТ-2023 за кордоном: у скількох містах українські випускники можуть складати тест

У 2023 році, як і торік, українські випускники зможуть складати національний мультипредметний тест за кордоном. Для цього у різних країнах обладнають спеціальні центри.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що МОН звернулося до понад 30 країн з проханням створити екзаменаційні центри для проведення НМТ за кордоном.

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У скількох містах за кордоном випускники можуть складати НМТ

Так, Шкарлет уточнив, що 28 країн уже підтвердили, що створять такі екзаменаційні центри. Пункти для складання НМТ організують у понад 40 містах.

До слова, реєстрація на тест відбудеться у квітні. У МОН мають намір встигнути до цього часу сформувати, погодити й оголосити повний перелік країн і міст, де відбуватиметься НМТ за кордоном.

Чи складали українські абітурієнти НМТ за кордоном у 2022 році

Очільник МОН Сергій Шкарлет розповідав, що у 2022 році абітурієнти з України мали можливість складати мультипредметний тест у 52 містах 32 країн світу.

У 2023 році мережу складання НМТ за кордоном планують розширити та збільшити кількість країн.

Усе задля того, аби охопити максимальну кількість українських випускників.

Складати НМТ у 2023 році можна буде у всіх країнах ЄС, а також США, Японії, Канаді, Туреччині тощо.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

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