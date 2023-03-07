Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що МОН звернулося до понад 30 країн з проханням створити екзаменаційні центри для проведення НМТ за кордоном.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
У скількох містах за кордоном випускники можуть складати НМТ
Так, Шкарлет уточнив, що 28 країн уже підтвердили, що створять такі екзаменаційні центри. Пункти для складання НМТ організують у понад 40 містах.
До слова, реєстрація на тест відбудеться у квітні. У МОН мають намір встигнути до цього часу сформувати, погодити й оголосити повний перелік країн і міст, де відбуватиметься НМТ за кордоном.
Чи складали українські абітурієнти НМТ за кордоном у 2022 році
- Очільник МОН Сергій Шкарлет розповідав, що у 2022 році абітурієнти з України мали можливість складати мультипредметний тест у 52 містах 32 країн світу.
- У 2023 році мережу складання НМТ за кордоном планують розширити та збільшити кількість країн.
- Усе задля того, аби охопити максимальну кількість українських випускників.
- Складати НМТ у 2023 році можна буде у всіх країнах ЄС, а також США, Японії, Канаді, Туреччині тощо.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.