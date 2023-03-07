Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что МОН обратилось в более чем 30 стран с просьбой создать экзаменационные центры для проведения НМТ за границей.

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В скольких городах за рубежом выпускники могут сдавать НМТ

Так, Шкарлет уточнил, что 28 стран уже подтвердили, что создадут такие экзаменационные центры. Пункты для сдачи НМТ организуют более чем в 40 городах.

К слову, регистрация на тест состоится в апреле. В МОН намерены успеть к этому времени сформировать, согласовать и объявить полный перечень стран и городов, где будет проходить НМТ за границей.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy, где ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

Сдавали ли украинские абитуриенты НМТ за рубежом в 2022 году

Глава МОН Сергей Шкарлет рассказывал, что в 2022 году абитуриенты из Украины имели возможность сдавать мультипредметный тест в 52 городах 32 стран мира.

В 2023 году сеть сдачи НМТ за границей планируют расширить и увеличить количество стран.

Все для того, чтобы охватить максимальное количество украинских выпускников.

Составлять НМТ в 2023 году можно будет во всех странах ЕС, а также США, Японии, Канаде, Турции и т.д.

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Вступительная кампания – 2023: кратко