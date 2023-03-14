За якою редакцією правопису на НМТ будуть завдання з української мови

Завдання з української мови, які будуть у 2023 році на НМТ, не міститимуть норми, змінені чинним правописом. Тож хвилюватися випускникам не потрібно.

Про це розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

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За якою редакцією правопису будуть завдання з української мови

Вакуленко пояснила: у блоці з української мови не передбачили завдань з відкритою формою відповіді, тож проблем з правописом немає бути.

Також вона нагадала, що раніше у тестах були завдання з розгорнутою формою відповіді. Якщо випускники надавали відповіді на запитання, використовували норми чинного або попереднього правопису, помилок їм не зараховували. У цьому році, за словами заступниці директора УЦОЯО, також хвилюватися не потрібно.

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Зазначимо: Український правопис 2019 року – чинна редакція українського правопису. Її підготувала Українська національна комісія з питань правопису. 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів України погодив нову редакцію правопису, а 30 травня 2019 року цей документ набув чинності.

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