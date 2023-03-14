Про це розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
За якою редакцією правопису будуть завдання з української мови
Вакуленко пояснила: у блоці з української мови не передбачили завдань з відкритою формою відповіді, тож проблем з правописом немає бути.
Також вона нагадала, що раніше у тестах були завдання з розгорнутою формою відповіді. Якщо випускники надавали відповіді на запитання, використовували норми чинного або попереднього правопису, помилок їм не зараховували. У цьому році, за словами заступниці директора УЦОЯО, також хвилюватися не потрібно.
Зазначимо: Український правопис 2019 року – чинна редакція українського правопису. Її підготувала Українська національна комісія з питань правопису. 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів України погодив нову редакцію правопису, а 30 травня 2019 року цей документ набув чинності.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.