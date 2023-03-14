Об этом рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

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Под какой редакцией правописания будут задачи по украинскому языку

Вакуленко объяснила: в блоке украинского языка не предусмотрели задач с открытой формой ответа, поэтому проблем с правописанием нет быть.

Также она напомнила, что ранее в тестах были задания с развернутой формой ответа. Если выпускники давали ответы на вопросы, использовали нормы действующего или предварительного правописания, ошибок им не засчитывали. В этом году, по словам заместителя директора УЦОКО, также волноваться не нужно.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy, где ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

Отметим: Украинское правописание 2019 года – действующая редакция украинского правописания. Ее подготовила Украинская национальная комиссия по правописанию. 22 мая 2019 Кабинет Министров Украины согласовал новую редакцию правописания, а 30 мая 2019 этот документ вступил в силу.

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