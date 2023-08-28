У Міносвіти розповіли, скільки предметів буде на НМТ-2024

28 серпня 2023, 14:15
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Джерело:

Михайло Винницький

Міносвіти України уже планує організацію вступної кампанії у виші у 2024 році. Зокрема, кількість предметів на НМТ.

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький повідомив, що уже розробили спеціальний законопроєкт. Відповідно до документа, у 2024 році випускники складатимуть 4 предмети на ЗНО, яке відбудеться у форматі НМТ.

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Скільки предметів складатимуть випускники на НМТ-2024 

У 2024 році, за словами посадовця, на НМТ буде саме 4 предмети – на відміну від цьогорічних трьох.

Передбачаємо, що у 2024 році обов'язково оцінюватимуться знання абітурієнтів з української мови, математики, історії України + одного предмету на вибір,
– зауважив заступник очільника МОН.

І висловив сподівання, що депутати ВРУ ухвалять цей законопроєкт ще у вересні.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Щоб цьогорічні 11 класники (серед них і моя донька!) могли повноцінно готуватися впродовж всього наступного навчального року до НМТ, знаючи його правила заздалегідь,
– уточнив Винницький. 

Зауважимо: Михайло Винницький також повідомляв: у 2025 році, якщо все буде добре, випусковий тест для випускників 11-го, а незабаром і 12-го класу буде п'ятипредметним: три обов'язкові з двома предметами на вибір.

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Що відомо про НМТ-2023

  • У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основна і додаткова.
  • Основна тривала протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
  • Участь у додатковій сесії взяли ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
  • 3794 учасники НМТ отримали омріяні 200 балів щонайменше з одного предмета. Серед них 3329 осіб стали найкращими в одному предметі, 415 – у двох і 50 – у всіх трьох предметних тестах НМТ.
Автор: Марія Волошин