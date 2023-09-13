Відомо, як укладатимуть завдання для НМТ-2024

У 2024 році більшості абітурієнтів для вступу у виші, як і цьогоріч, будуть потрібні результати національного мультипредметного тесту. Завдання для НМТ-2024 році укладатимуть за чинними програмами ЗНО.

Тести відповідатимуть змісту цих програм з усіх предметів. При цьому будуть аналогічними до раніше використовуваних завдань на ЗНО.

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Як укладатимуть завдання для НМТ-2024

Згідно з чинним законодавством, зміни в програмах мали погодити не пізніше, ніж за півтора року до проведення іспитів.

Форми та кількість тестових завдань, час на їх виконання й схеми нарахування балів за завдання затвердять пізніше.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, шо використовують викладачі школи.

На НМТ-2024 учасники мають складати уже 4 предмети: обов'язково – українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір.

До теми Перевірте знання: де знайти онлайн-тести НМТ-2023 з усіх предметів

Що відомо про НМТ-2024