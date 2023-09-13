Відомо, як укладатимуть завдання для НМТ-2024

13 вересня 2023, 13:32
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Джерело:

osvita.ua

У 2024 році більшості абітурієнтів для вступу у виші, як і цьогоріч, будуть потрібні результати національного мультипредметного тесту. Завдання для НМТ-2024 році укладатимуть за чинними програмами ЗНО.

Тести відповідатимуть змісту цих програм з усіх предметів. При цьому будуть аналогічними до раніше використовуваних завдань на ЗНО.

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Як укладатимуть завдання для НМТ-2024

Згідно з чинним законодавством, зміни в програмах мали погодити не пізніше, ніж за півтора року до проведення іспитів.

Форми та кількість тестових завдань, час на їх виконання й схеми нарахування балів за завдання затвердять пізніше.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, шо використовують викладачі школи.

На НМТ-2024 учасники мають складати уже 4 предмети: обов'язково – українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір.

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Що відомо про НМТ-2024

  • У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основна і додаткова.
  • НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • У 2024 році випускники складатимуть уже 4 предмети на ЗНО, яке відбудеться у форматі НМТ.
  • У МОН передбачають, що наступного року знання абітурієнтів оцінюватимуть з української мови, математики, історії України + одного предмету на вибір.
  • У Міносвіти також повідомляли, що у 2025 році випусковий тест для випускників 11-го, а незабаром і 12-го класу буде п'ятипредметним: три обов'язкові з двома предметами на вибір.
Автор: Марія Волошин