Не повторюйте помилок: як ефективно підготуватися до НМТ-2024

У 2024 році випускники на НМТ складатимуть уже чотири предмети. Тож в Українькому центрі оцінювання якості освіти їм радять добре готуватися до тестів.

Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко наголосила, що школярі повинні відвідувати усі уроки в школі. А також їм варто навчитися бути зосередженими упродовж тривалого часу.

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Як ефективно підготуватися до НМТ-2024

Вакуленко уточнила, що учням також не варто втрачати зв'язок зі школою впродовж підготовки до тесту.

4-годинний тест – це велике випробування, і його можна якісно пройти лише якщо мати сформовану навичку навчатися,

– наголосила вона.

Також очільниця УЦОЯО радить одинадцятикласникам завчасно ознайомитися з демоваріантами тестів і з тестами минулих років ЗНО. Також виконати декілька з них, аби знати, як планувати час і на чому акцентувати увагу у процесі підготовки до НМТ.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Також Вакуленко порадила стежити за часом, виконуючи тести.

В онлайновій платформі є цифровий годинник, який показує, скільки часу залишилося в кожному блоці тестування,

– уточнила вона.

Тож вона радить не повторювати помилок учасників цьогорічного тестування. Варто не зациклюватися на одному завданні.

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