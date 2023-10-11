Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко наголосила, що школярі повинні відвідувати усі уроки в школі. А також їм варто навчитися бути зосередженими упродовж тривалого часу.
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Як ефективно підготуватися до НМТ-2024
Вакуленко уточнила, що учням також не варто втрачати зв'язок зі школою впродовж підготовки до тесту.
4-годинний тест – це велике випробування, і його можна якісно пройти лише якщо мати сформовану навичку навчатися,
– наголосила вона.
Також очільниця УЦОЯО радить одинадцятикласникам завчасно ознайомитися з демоваріантами тестів і з тестами минулих років ЗНО. Також виконати декілька з них, аби знати, як планувати час і на чому акцентувати увагу у процесі підготовки до НМТ.
Також Вакуленко порадила стежити за часом, виконуючи тести.
В онлайновій платформі є цифровий годинник, який показує, скільки часу залишилося в кожному блоці тестування,
– уточнила вона.
Тож вона радить не повторювати помилок учасників цьогорічного тестування. Варто не зациклюватися на одному завданні.
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Як відбуватиметься НМТ у 2024 році
- НМТ-2024 міститиме уже 4 предмети.
- Обов'язковими предметами будуть українська мова, математика та історія України. Лише один предмет із чотирьох можна вибрати для складання.
- У переліку вибіркових будуть також українська література та географія.
- Тестування відбуватиметься протягом одного дня.
- Основна сесія НМТ триватиме довше і стартує вже у травні.
- Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва, 2 предмети – по 60 хвилин.