Руководитель УЦОКО Татьяна Вакуленко подчеркнула, что школьники должны посещать все уроки в школе. А также им следует научиться быть сосредоточенными в течение длительного времени.
Важно 4 предмета, ранний старт, металлоискатели: все главные новации НМТ-2024
Как эффективно подготовиться к НМТ-2024
Вакуленко уточнила, что учащимся также не стоит терять связь со школой во время подготовки к тесту.
4-часовой тест – это большое испытание, и его можно качественно пройти только если иметь сформированный навык учиться,
– подчеркнула она.
Также глава УЦОКО советует одиннадцатиклассникам заранее ознакомиться с демовариантами тестов и с тестами прошлых лет ВНО. Также выполнить несколько из них, чтобы знать, как планировать время и на чем акцентировать внимание в процессе подготовки к НМТ.
Также Вакуленко посоветовала следить за временем, выполняя тесты.
В онлайновой платформе есть цифровые часы, которые показывают, сколько времени осталось в каждом блоке тестирования,
– уточнила она.
Поэтому она советует не повторять ошибки участников тестирования этого года. Следует не зацикливаться на одной задаче.
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Как будет проходить НМТ в 2024 году
- НМТ-2024 будет содержать уже 4 предмета.
- Обязательными предметами станут украинский язык, математика и история Украины. Только один предмет из четырех можно выбрать для сдачи.
- В списке выборочных будут также украинская литература и география.
- Тестирование будет проходить в течение одного дня.
- Основная сессия НМТ продлится дольше и стартует уже в мае.
- Схема сдачи НМТ-2024 будет такой: 2 предмета – по 60 минут, перерыв, 2 предмета – по 60 минут.