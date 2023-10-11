Руководитель УЦОКО Татьяна Вакуленко подчеркнула, что школьники должны посещать все уроки в школе. А также им следует научиться быть сосредоточенными в течение длительного времени.

Важно 4 предмета, ранний старт, металлоискатели: все главные новации НМТ-2024

Как эффективно подготовиться к НМТ-2024

Вакуленко уточнила, что учащимся также не стоит терять связь со школой во время подготовки к тесту.

4-часовой тест – это большое испытание, и его можно качественно пройти только если иметь сформированный навык учиться,
– подчеркнула она.

Также глава УЦОКО советует одиннадцатиклассникам заранее ознакомиться с демовариантами тестов и с тестами прошлых лет ВНО. Также выполнить несколько из них, чтобы знать, как планировать время и на чем акцентировать внимание в процессе подготовки к НМТ.

Также Вакуленко посоветовала следить за временем, выполняя тесты.

В онлайновой платформе есть цифровые часы, которые показывают, сколько времени осталось в каждом блоке тестирования,
– уточнила она.

Поэтому она советует не повторять ошибки участников тестирования этого года. Следует не зацикливаться на одной задаче.

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Как будет проходить НМТ в 2024 году

  • НМТ-2024 будет содержать уже 4 предмета.
  • Обязательными предметами станут украинский язык, математика и история Украины. Только один предмет из четырех можно выбрать для сдачи.
  • В списке выборочных будут также украинская литература и география.
  • Тестирование будет проходить в течение одного дня.
  • Основная сессия НМТ продлится дольше и стартует уже в мае.
  • Схема сдачи НМТ-2024 будет такой: 2 предмета – по 60 минут, перерыв, 2 предмета – по 60 минут.