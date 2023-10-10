Остальные три предмета будут обязательными. Это будет украинский язык, математика и история Украины.

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Изменят ли структуру тестов на НМТ-2024

В УЦОКО при этом обещают не изменять структуру НМТ в следующем году.

Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что структура предметных тестов не изменится по сравнению с 2023 годом.

Дистанционная школа "Оптима" не просто соответствует стандартам лучших учебных заведений, она превышает их! Доказательством этого является рейтинг школ Украины по результатам НМТ 2023 года. "Оптима" заняла 3 место среди школ Киева и 6 – среди общеобразовательных заведений Украины. А уже сегодня каждый из вас может самостоятельно испытать преимущества дистанционного образования.

По ее словам, тесты не будут содержать задачи открытого типа. Так что выпускники могут не волноваться, что тесты будут предусматривать предоставление развернутого ответа.

Участники НМТ не будут писать собственное высказывание во время теста по украинскому или иностранному языку или поэтапно решать задачи с демонстрацией этапов работы во время теста по математике,

– уточнила Вакуленко.

И добавила, что задачи будут сдавать на основе действующих программ ВНО.



Что должны знать выпускники о НМТ-2024 / скриншот из презентации УЦОКО

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