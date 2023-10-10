Інші три предмети будуть обов'язковими. Це буде українська мова, математика та історія України.
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Чи змінять структуру тестів на НМТ-2024
В УЦОЯО при цьому обіцяють не змінювати структуру НМТ наступного року.
Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявила, що структура предметних тестів не зміниться порівняно з 2023 роком.
За її словами, тести не міститимуть завдань відкритого типу. Тож випускники можуть не хвилюватися, що тести передбачатимуть надання розгорнутої відповіді.
Учасники НМТ не будуть писати власне висловлення під час тесту з української чи іноземної мови або поетапно розв'язувати задачі з демонстрацією етапів роботи під час тесту з математики,
– уточнила Вакуленко.
І додала, що завдання укладатимуть на основі чинних програм ЗНО.
Що мають знати випускники про НМТ-2024 / скриншот з презентації УЦОЯО
До теми Які завдання будуть на НМТ-2024 з української літератури та географії
Як відбуватиметься НМТ-2024
- На НМТ-2024 буде 4 предмети.
- Випускники складатимуть обов'язково українську мову, математику та історію України. Лише один предмет із чотирьох зможуть вибрати для складання.
- У переліку вибіркових наступного року будуть доступними також українська література та географія.
- Тестування відбуватиметься протягом одного дня.
- Основна сесія НМТ триватиме довше і стартує вже у травні.
- Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва, 2 предмети – по 60 хвилин.