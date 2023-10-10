Інші три предмети будуть обов'язковими. Це буде українська мова, математика та історія України.

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Чи змінять структуру тестів на НМТ-2024

В УЦОЯО при цьому обіцяють не змінювати структуру НМТ наступного року.

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявила, що структура предметних тестів не зміниться порівняно з 2023 роком.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

За її словами, тести не міститимуть завдань відкритого типу. Тож випускники можуть не хвилюватися, що тести передбачатимуть надання розгорнутої відповіді.

Учасники НМТ не будуть писати власне висловлення під час тесту з української чи іноземної мови або поетапно розв'язувати задачі з демонстрацією етапів роботи під час тесту з математики,

– уточнила Вакуленко.

І додала, що завдання укладатимуть на основі чинних програм ЗНО.



Що мають знати випускники про НМТ-2024 / скриншот з презентації УЦОЯО

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