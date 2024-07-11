Випускниця з Житомира отримала 800 балів з НМТ-2024: як готувалася
Джерело:Департамент освіти Житомира
Випускниця ліцею №23 у Житомирі Софія Тарнавська отримала найвищі 200 балів з кожного предмета на НМТ у 2024 році. Вона самостійно готувалася до іспитів і виконала всі завдання без помилок.
У департаменті освіти міста наголосили, що випускниця єдина отримала такий високий бал зі всього міста. Як їй це вдалося, читайте далі.
Дивіться також Куди можна вступити, якщо не склав НМТ-2024
Випускниця з Житомира отримала максимальний бал на НМТ-2024
Тарнавська розповіла, що готувалася з допомогою торішніх тестів. Під час складання мультитесту хвилювалась та кілька разів перевіряла свої відповіді.
Однак не приховувала емоцій, коли побачила свій у персональному кабінеті. Дівчина зізналася, що не сподівалася отримати максимальний бал.НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Вона також зазначала, що важко було "вписатися" в часові межі тесту.
Я починала готуватися ще з минулого літа. Незважаючи на всі імітації НМТ, які я проходила, тести минулих років, ніщо не могло повністю відтворити всіх тих емоцій, які я отримала під час проходження справжнього НМТ,
– зазначила випускниця.
Тарнавська планує продовжити свій освітній шлях не в Україні. Вона має намір вступати до вишу в Польщі.
Дивіться також Як відбуватиметься додаткова сесія НМТ у разі відключення світла
Коротко про НМТ-2024
- 2024 року результати НМТ потрібні для вступу у виші України.
- Мультитест цьогоріч містить перевірку з чотирьох предметів, три з яких є обов'язкові.
- Основна сесія тестування відбувалася протягом 14 травня – 25 червня.
- Додаткова відбудеться упродовж 11 – 19 липня.
- Результати тестування учасники отримали у персональних кабінетах.