"Пролетіли" та (не) готувалися: учасники НМТ діляться результатами та невдачами

23 червня 2024, 12:00
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Більшість учасників цьогорічного НМТ вже пройшла перевірку знань. Отриманий результат вони побачили одразу після завершення тестування.

Однак для конкурсного відбору у межах вступної кампанії ці результати переведуть за шкалою 100 – 200 балів. Освіта 24 при цьому розповість, як цьогорічні абітурієнти "вгадують" свої бали. 

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Результати НМТ-2024: очікування та реальність від учасників

У тік-тоці учасники НМТ-2024 розмістили чимало відео, у яких розповідають, скільки балів сподівалися отримати, а також – скільки отримали насправді за тестування. Та уточнюють, що їх здивувало у завданнях. 

Є випускники, які кажуть, що не "зустріли" жодного питання з історії України, яке б стосувалося періоду незалежності нашої держави.

Також про те, що завдання з математики вимагають чимало уваги, а завдання з хімії були більше схожі на фізику.

@marfulkaa

♬ original sound - Zahn Watsford

Є учасники цьогорічного тестування, які зізнаються, що до складання окремих предметів не готувалися. 

@sofia_vs07

♬ original sound - Zahn Watsford

Також учасниця ділиться своєю невдачею, аби інші не припускалися тієї самої помилки, що й вона. Зокрема, відповідального ставилися та уважно слухали, аби не втратити шанс стати студентом цього року.

@.medik.2023

♬ оригінальний звук - .medik.2023

@gyral_diiana

розказуйте, як там ваше НМТ?)

♬ original sound - Zahn Watsford

Що відомо про НМТ у 2024 році

  • НМТ-2024 стартував раніше – у травні.
  • Учасники проходять перевірку знань вже із чотирьох предметів: трьох обов'язкових і одного – на вибір.
  • Обов'язковими є українська мова, математика, історія України.
  • Вибіркові – іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія.
  • Тестування триватиме у межах двох сесій: основної і додаткової.
  • Основна триває протягом 14 травня – 25 червня, додаткова відбудеться упродовж 11 – 19 липня.
Автор: Марія Волошин