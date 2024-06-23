"Пролетіли" та (не) готувалися: учасники НМТ діляться результатами та невдачами

Більшість учасників цьогорічного НМТ вже пройшла перевірку знань. Отриманий результат вони побачили одразу після завершення тестування.

Однак для конкурсного відбору у межах вступної кампанії ці результати переведуть за шкалою 100 – 200 балів. Освіта 24 при цьому розповість, як цьогорічні абітурієнти "вгадують" свої бали.

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Результати НМТ-2024: очікування та реальність від учасників

У тік-тоці учасники НМТ-2024 розмістили чимало відео, у яких розповідають, скільки балів сподівалися отримати, а також – скільки отримали насправді за тестування. Та уточнюють, що їх здивувало у завданнях.

Є випускники, які кажуть, що не "зустріли" жодного питання з історії України, яке б стосувалося періоду незалежності нашої держави.

Також про те, що завдання з математики вимагають чимало уваги, а завдання з хімії були більше схожі на фізику.

Є учасники цьогорічного тестування, які зізнаються, що до складання окремих предметів не готувалися.

Також учасниця ділиться своєю невдачею, аби інші не припускалися тієї самої помилки, що й вона. Зокрема, відповідального ставилися та уважно слухали, аби не втратити шанс стати студентом цього року.

Що відомо про НМТ у 2024 році