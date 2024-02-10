В одній з областей України НМТ-2024 відбудеться в укриттях

На Рівненщині національний мультитест цього року планують провести у шкільних укриттях. У регіоні вже складають перелік відповідних закладів освіти.

Рішення ухвалили за результатами освітянської наради за участі очільниці Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариси Середяк. Вона озвучила вимоги до проведення мультитесту.

Дивіться також У яких приміщеннях та аудиторіях відбудеться НМТ-2024

На Рівненщині учні складатимуть НМТ в укриттях

Середяк зауважила: тестування триватиме протягом чотирьох з половиною годин. У цей час включили перерву.

Директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти наголосила, що в укриттях мають бути комп'ютери зі швидким інтернетом та місця для персоналу.

Укриття при цьому має відповідати вимогам щодо доступності згідно з державними будівельними нормами та стандартами.

Зауважимо, що НМТ у 2024 році відбуватиметься у межах двох сесій: основної та додаткової – у спеціально створених тимчасових екзаменаційних центрах.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Ці ТЕЦ створять у приміщеннях закладів освіти, які технічно можуть забезпечити проведення онлайн-тестування. На Рівненщині вже складають перелік таких локацій та продовжують облаштовувати інтернет.

Дивіться також НМТ-2024 планують провести в укриттях

НМТ-2024 планують провести в укриттях