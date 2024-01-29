Перерва під час НМТ: які правила повинні запам'ятати учасники

У 2024 році національний мультитест триватиме 4 години. Між двома рівноцінними блоками учасники матимуть перерву.

Вона триватиме 20 хвилин. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що можна буде робити у цей час та де мають перебувати учасники тестування.

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Де перебуватимуть учасники НМТ під час перерви

Вакуленко зазначила, що всі учасники НМТ-2024 мають перебувати у тимчасовому екзаменаційному центрі під час перерви. При цьому користуватися мобільними телефонами вони не зможуть. Як і не дозволять їм виходити за межі приміщення.

Перерва 20 хвилин призначена для того, щоб ви могли перекусити. Ви зможете взяти перекус із собою, це може бути бутерброд, чай в термосі і т.д. Сходити до вбиральні, трохи переключитися,

– заявила очільниця УЦОЯО.

Вакуленко при цьому наголосила, що у всіх аудиторіях буде відеоспостереження. Тож порадила випускникам не намагатися списувати. Якщо таке станеться, учаснику анулюють результати тестування.

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Як відбуватиметься НМТ-2024