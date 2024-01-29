Перерва під час НМТ: які правила повинні запам'ятати учасники
У 2024 році національний мультитест триватиме 4 години. Між двома рівноцінними блоками учасники матимуть перерву.
Вона триватиме 20 хвилин. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що можна буде робити у цей час та де мають перебувати учасники тестування.
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Де перебуватимуть учасники НМТ під час перерви
Вакуленко зазначила, що всі учасники НМТ-2024 мають перебувати у тимчасовому екзаменаційному центрі під час перерви. При цьому користуватися мобільними телефонами вони не зможуть. Як і не дозволять їм виходити за межі приміщення.
Перерва 20 хвилин призначена для того, щоб ви могли перекусити. Ви зможете взяти перекус із собою, це може бути бутерброд, чай в термосі і т.д. Сходити до вбиральні, трохи переключитися,
– заявила очільниця УЦОЯО.
Вакуленко при цьому наголосила, що у всіх аудиторіях буде відеоспостереження. Тож порадила випускникам не намагатися списувати. Якщо таке станеться, учаснику анулюють результати тестування.
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Як відбуватиметься НМТ-2024
- Цього року мультитест міститиме 4 предмети.
- 3 випускники складатимуть обов'язково і 1 – на вибір.
- Обов'язковими предметами будуть українська мова, математика та історія України.
- Реєстрація на тестування стартує у березні.
- Тестування триватиме 4 години.
- Де і коли учасник проходитиме тестування, він дізнається із повідолення, яке отримає напередодні тестуання у своєму електронному кабінеті.