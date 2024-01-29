Он продлится 20 минут. Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко
сообщила, что можно делать в это время и где должны находиться участники тестирования.
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Вакуленко отметила, что все участники НМТ-2024 должны находиться во временном экзаменационном центре во время перерыва. При этом пользоваться мобильными телефонами они не смогут. Как и не разрешат им выходить за пределы помещения.
Перерыв 20 минут предназначен для того, чтобы вы могли перекусить. Вы можете взять перекус с собой, это может быть бутерброд чай в термосе и т.д. Сходить в туалет, немного переключиться, –
заявила глава УЦОКО.
Вакуленко подчеркнула, что во всех аудиториях будет видеонаблюдение. Так что посоветовала выпускникам не пытаться списывать. Если такое произойдет, участнику аннулируют результаты тестирования.
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