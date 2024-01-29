Вона триватиме 20 хвилин. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що можна буде робити у цей час та де мають перебувати учасники тестування.

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Де перебуватимуть учасники НМТ під час перерви

Вакуленко зазначила, що всі учасники НМТ-2024 мають перебувати у тимчасовому екзаменаційному центрі під час перерви. При цьому користуватися мобільними телефонами вони не зможуть. Як і не дозволять їм виходити за межі приміщення.