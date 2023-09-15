"Не виключаю повернення до ЗНО у паперовому форматі": Бабак зробив заяву про НМТ

Найімовірніше, у наступні роки випускники в Україні складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ). Проте в Освітньому комітеті ВРУ не виключають повернення і до ЗНО у паперовому форматі.

На думку, очільника профільного комітету ВРУ Сергія Бабака, протягом війни українські 11-класники складатимуть НМТ. Нардеп також розповів і про еволюцію мультитесту.

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Що складатимуть випускники – НМТ чи ЗНО

За словами Бабака, паперовий формат тестування – ефективний і вже апробований. Однак УЦОЯО планував і раніше, десь до 2027 року, здійснити трансформацію оцінювання в електронну форму. Такий формат є простішим для учасників, з логістичної точки зору і економить кошти держбюджету.

Нардеп також уточнив, щшо через повномасштабну війну пришвидшений перехід до електронного формату тестування здійснили швидше. Хоча й не були до цього готові.

Зараз цей формат еволюціонує, і НМТ стає більш якісним і за своєю якістю вже наближається до ЗНО. Я думаю, що у тому чи іншому вигляді НМТ залишиться до кінця війни точно. У мене є підозра, що і після теж. Тестування еволюціонуватиме. Хоча я не виключаю, що повернемося до ЗНО у паперовому форматі,

– зазначив Бабак.

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